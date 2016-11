Wer sich bei Frankreichs Konservativen zur Wahl stellt

Am Sonntag wird bei der ersten Vorwahlrunde der französischen Konservativen einen Präsidentschaftskandidat gewählt. Sollte kein Kandidat über 50% der Stimmen erhalten, kommen die zwei Besten in eine zweite Runde, die am 27. November stattfinden würde. Zum ersten Mal bekommen Frankreichs Konservative ihren Spitzenkandidaten durch eine offene Wahl – bisher ist die Entscheidung immer innerparteilich getroffen worden.

Auch bei der Präsidentschaftswahl wird es zwei Wahlgänge geben, im April und Mai 2017. Laut aktuellen Umfragen in Frankreich dürfte sich Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Front National bei der ersten Runde unter die Top zwei platzieren, in der zweiten Runde jedoch gegen den konservativen Kandidaten oder Kandidatin verlieren.