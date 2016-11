19-Jähriger Pharmaziestudent verkaufte Drogen im Darknet

In Wien lebender Luxemburger festgenommen

Ein 19 Jahre alter Pharmaziestudent hat gut 20 Monate lang große Mengen Drogen und suchtmittelhältiger Medikamente im Darknet verkauft. Der Luxemburger wurde vergangene Woche in Wien-Meidling festgenommen. In seiner Wohnung stellten Ermittler noch zahlreiche drogenhältige Substanzen sicher, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Student, ein gebürtiger Deutscher, war den deutschen Behörden als "Powerseller" im Darknetaufgefallen. Sie verständigten die heimische Exekutive, umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes, Gruppe Mosböck, folgten. Schließlich wurde der Aufenthaltsort des jungen Mannes ausgeforscht.

"Hedon"

Am 8. November nahmen die Ermittler den Studenten fest. Er hatte sich bereits am 18. April 2015 auf der Onlineplattform unter dem Benutzernamen "Hedon" registriert. "Seither hat er knapp 1.800 Beiträge gepostet", sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 19-Jährige auch rund 1.800 Verkäufe getätigt hat. Vorwiegend soll er mit LSD, Magic Mushrooms, Cannabissamen, Codein sowie deutschen, spanischen und russischen Medikamenten gedealt haben. Die Drogen verschickte er per Post, die Bezahlung erfolgt mittels Bitcoins. Wie viel genau der Student einnahm, muss noch ermittelt werden.

Bei der Hausdurchsuchung stellten die Ermittler zwei volle Reisetaschen sowie zwei Kartons mit suchtmittelhältigen Substanzen sicher. Dazu kam noch zahlreiches Drogenequipment sowie Verpackungsmaterial. Der 19-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegenüber der Polizei verweigert er jegliche Aussage. "Er machte bisher keinerlei Angaben zum Sachverhalt", berichtete Hahslinger. (APA, 17.11. 2016)