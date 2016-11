NZZ.at wird billiger und erhält ein neues Gewand

Monatsabo kostet künftig 9 Euro statt 14 Euro – Neue technische Infrastruktur soll bessere Verzahnung mit der Schweiz ermöglichen

Wien – NZZ.at kommt seit Donnerstag billiger daher und präsentiert sich in einem neuen Design. Dank der technischen Überarbeitung könne die Redaktion in Wien einfacher und schneller auf Inhalte des Mutterhauses in Zürich zugreifen, heißt es in einer Aussendung der NZZ-Mediengruppe.

Neben den Österreich-Themen sollen NZZ.at-User so auch Zugang zu Inhalten der "Neuen Zürcher Zeitung" aus dem Bereich International sowie aus Wirtschaft, Feuilleton und Meinung bekommen. Mit der technischen Neuerung wird auch am Bezahlmodell gedreht. Statt 14 Euro kostet das Monatsabonnement künftig 9 Euro und ein Jahresabonnement schlägt mit 90 Euro (bislang 168 Euro) zu Buche. Wie viele Abonnenten NZZ.at bislang hat, verrät die Mediengruppe nicht.

"Kuratiert werden diese Inhalte in Wien", betonte NZZ.at-Chefredakteur Lukas Sustala gegenüber der APA. Und der Eigenanteil werde "weiter hoch" sein und sich noch "fokussierter" Österreich-Themen widmen. Sustala kündigte auch "neue Formate" aus der Wiener Redaktion an. Als Beispiel nannte er einen Podcast mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier. Ein weiterer Abbau von Personal gehe mit den Änderungen nicht einher, Einschnitte hatte es zuletzt im Frühling gegeben, als insgesamt neun Mitarbeiter gehen mussten. Der Chef der NZZ-Mediengruppe, der Österreicher Veit Dengler, hatte damals zugleich betont, der Konzern halte am Österreich-Projekt fest. (red, APA, 17.11.2016)