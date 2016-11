"Rhetoriktricks": "Falter" seziert Norbert Hofers TV-Auftritte

Fünfteilige Videoserie "Hofers Spiel" veröffentlicht – TV-Duelle beginnen am Donnerstag

Wien – Bevor der Bundespräsidentschafts-Wahlkampf im Fernsehen so richtig in Fahrt kommt, analysiert der "Falter" in einer Videoserie die "Rhetoriktricks" von Norbert Hofer – zu lesen in der neuen Ausgabe der Wiener Wochenzeitung, zu sehen sind die fünf Clips auf Youtube.

Der "Falter" wertete sieben TV-Duelle und zwei Elefantenrunden des bisherigen Wahlkampfes aus und ließ Hofers Rhetorikstil von vier Kommunikationsexperten aus Österreich und Deutschland analysieren. Einer von ihnen ist NLP-Trainer Walter Ötsch, der bereits für den STANDARD die wichtigsten Tricks der Rechtspopulisten aufzeigte.

Den Auftakt zu den TV-Duellen zwischen Hofer und seinem Kontrahenten Alexander Van der Bellen bildet bereits am Donnerstag, 17. November, die Konfrontation auf oe24.tv, den Abschluss stellt am 1. Dezember das Duell im ORF dar. Gewählt wird am 4. Dezember.

Norbert Hofer absolvierte von 1995 bis 1999 "verhaltenstechnische Seminare wie Rhetorik, Kommunikation, Crash Rhetorik, Team Design sowie NLP" und ließ sich dabei zum Verhaltens- und Kommunikationstrainer ausbilden. In seinem Lebenslauf ist davon mittlerweile aber nichts mehr zu lesen. (red, 17.11.2016)

