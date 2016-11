ORF-Schwerpunkt zum 100. Todestag von Kaiser Franz Joseph I.

Auftakt mit "Menschen & Mächte"-Porträts von Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth am Freitag

Wien – Zum 100. Todestag von Kaiser Franz Joseph I. am 21. November setzt der ORF einen Schwerpunkt. Den Auftakt macht am Freitag (18. November) ein Porträtdoppel auf ORF 2 über den Kaiser und seine Ehefrau Elisabeth (ab 22.45 Uhr). Am Samstag (ab 9.35 Uhr) folgt ebenfalls auf ORF 2 Xaver Schwarzenbergers Neuinterpretation des "Sissi"-Stoffes aus dem Jahr 2009, wie der ORF am Donnerstag mitteilte.

Am Samstagabend übernimmt dann der Spartensender ORF III den kaiserlichen Fokus mit den Dokumentationen "Kaiser Franz Joseph und der 1. Weltkrieg" (20.15 Uhr), "Der Selige Kaiser – Kaiser Karl I. von Österreich" (21.05 Uhr) sowie "Zum Himmel wir marschieren" (21.50 Uhr). Am kommenden Donnerstag (24. November) gibt es dort einen hauptabendlichen Nachschlag mit drei Dokus über Franz Joseph und das Salzkammergut. (APA, 17.11.2016)