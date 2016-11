Norbert Hofer in der "ZiB 2": Wer sagt, dass Hofer lügt?

Erstaunt waren viele Zuseher auch über die vielen "Menschen in Burkas", die der Präsidentschaftskandidat sieht, wenn er durch Ottakring fährt

Am Mittwoch konfrontierte Armin Wolf seinen Studiogast in der "ZiB 2", den Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer, mit Auszügen aus dessen kürzlich in Tirol gehaltener Martinstagsrede. Wolf und wenig später auch andere Faktenchecker entlarvten da einiges, was Hofer sagte, als Blödsinn. Manche sprachen sogar von "Lügen".

Doch wer sagt, dass Hofer lügt? Wenn er etwa meint, er kenne keinen Muslim, der "bereit ist, unseren Senioren vielleicht die Windel zu wechseln", stimmt das wahrscheinlich. Denn Windeln, das betonen Leute, die im Pflegebereich arbeiten, werden Babys angelegt. Bei Erwachsenen spricht man von "Inkontinenzversorgung". Insofern widersprach Hofers Aussage nicht den hunderten Muslimen, die in Österreich im Pflegebereich arbeiten. Also: keine Lüge. Erstaunt waren viele Zuseher auch über die vielen "Menschen in Burkas", die Hofer sieht, wenn er durch Ottakring fährt (auszusteigen traut er sich offenbar nicht).

Ganz ehrlich: Wer glaubt, dass ihm Gott helfen wird, gewählt zu werden (und anderslautende Wahlergebnisse gar nicht gelten lässt), der sieht vielleicht auch Burkas, wo sie sonst niemand sehen kann – und einen Kommunisten, wo ein liberaler Wirtschaftsprofessor um die Ecke biegt.

Wer noch immer glaubt, dass Hofer lügt, der sei daran erinnert, dass er Wolf glaubhaft versicherte: "Ich kann nicht bei jeder Gelegenheit die Regierung entlassen." Bitte, das stimmt sicher! "Bei jeder Gelegenheit" geht echt nicht. Denn erstens gibt es vorerst nur eine zu entlassende Regierung, und zweitens: Präsident hin oder her, es muss auch noch ab und zu Zeit für ein Elitenbier mit den Kameraden auf der Bude bleiben. Beim Barte des Propheten. (Colette M. Schmidt, 17.1.2016)