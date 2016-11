"Taboo-Bruch": Rapper spricht über Krebs

"Ich bin seit zwei Jahren krebsfrei", sagte Taboo von der Rap-Formation Black Eyed Peas im "People"-Magazin

Los Angeles – Der US-Rapper Taboo von den Black Eyed Peas hat erstmals über seine Krebserkrankung gesprochen. "Es begann alles mit einem Schmerz in Rücken und Bauch. Ich war so mit der Arbeit beschäftigt, dass ich darüber zunächst nicht besorgt war", sagte der 41-Jährige nun im "People"-Magazin.

Dann sei er aber doch in die Notaufnahme gegangen. Nach einigen Tests erhielt er die Diagnose Hodenkrebs. Er sei operiert worden und habe eine "intensive und aggressive" Chemotherapie gemacht. "Ich bin seit zwei Jahren krebsfrei", erklärte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Jaime Luis Gomez heißt. Nun wolle er offen über seine Erkrankung reden und singen, um Krebspatienten Mut zu machen.

Die Black Eyed Peas wurden 2003 mit ihrem dritten Album "Elephunk" und Songs wie "Shut Up", "Where Is The Love" und "Let's Get It Started" auch im deutschsprachigen Raum bekannt. (APA, dpa, 17.11.2016)