VW bahnt in China Partnerschaft mit Fahrdienst an

Partnerschaft mit dem Branchenprimus Didi Chuxing wird angestrebt

Guangzhou– Volkswagen setzt im wachsenden Fahrdienst-Geschäft in China auf eine Partnerschaft mit dem Branchenprimus Didi Chuxing. Derzeit werde über die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens verhandelt, teilte VW am Donnerstag mit. Ziel sei das obere Marktsegment. Didi Chuxing hat in der Volksrepublik 300 Millionen Nutzer in mehr als 400 Städten. Die Firma hatte unlängst das China-Geschäft des US-Rivalen Uber übernommen, der die Vermittlung privater Chauffeure per Smartphone-App weltweit bekanntgemacht hatte. Volkswagen hat sich bereits an dem Uber-Konkurrenten Gett beteiligt. Rivale Toyota arbeitet seinerseits mit Uber zusammen.