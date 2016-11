Ungarische Polizei nimmt zwölf Neonazis fest

Budapest – Die ungarische Anti-Terror-Einheit TEK hat bei landesweiten Razzien gegen militante Neo-Nazis elf Personen vorläufig festgenommen sowie Pistolen, Gewehre, Maschinenpistolen, Munition und selbstgebaute Bomben sichergestellt. Der Zugriff erfolgte gegen Zellen der sogenannten Ungarischen Nationalen Front (MNA) in Budapest und sieben weiteren Ortschaften des Landes, berichten ungarische Medien.

Gegen zwei der Festgenommenen wurde Untersuchungshaft beantragt. Die Behörden ermitteln wegen gruppenbezogener Gewalt und illegalen Waffenbesitzes.

MNA-Führer erschoss Polizisten

Bereits Ende des Vormonats hatte die Polizei den MNA-Führer Istvan Györkös verhaftet. Bei der Razzia in seinem Haus in Böny bei Györ (Westungarn) hatte der militante Neo-Nazi einen Polizisten erschossen. Die Polizeiaktionen gegen die MNA stehen nach Behördendarstellung in einem Zusammenhang mit dem Bombenanschlag am 24. September in der Innenstadt von Budapest, bei dem zwei Polizisten schwer verletzt worden waren.

Der mutmaßliche Täter war wenige Tage vor der Verhaftung von Györkös gefasst worden. Welche Art von Zusammenhang zwischen dem Bombenleger und der Neonazi-Organisation bestehen soll, führte die Polizei nicht aus.

Die MNA war rund 20 Jahre lang aktiv, ohne dass sich die Behörden groß um sie gekümmert hätten. Auf dem Landgut von Györkös bei Györ veranstaltete sie Wehrsport-Übungen, die auch von deutschen Neonazis besucht wurden. (red, APA, dpa 17.11.2016)