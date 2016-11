Kühbauer ersetzt Payer als ORF-Fußballexperte

Der 45-Jährige feiert bereits am Sonntag beim Spiel Salzburg – Rapid sein ORF-Debüt

Wien – Nachdem ORF-Fußball-Experte Helge Payer im Stab des neuen Rapid-Trainers Damir Canadi als Tormanntrainer verpflichtet wurde, hat der ORF Ersatz gefunden: Der 45-jährige Ex-Internationale und Trainer Dietmar Kühbauer wird bereits am Sonntag, dem 20. November, ab 16.00 Uhr in ORF eins beim Schlagerspiel Salzburg – Rapid sein ORF-Debüt feiern. Kühbauer wurde nach der Entlassung von Mike Büskens auch als neuer Rapid-Trainer gehandelt, jetzt ist er ORF-Experte.

"Ich werde mir, wie schon als Spieler und Trainer, kein Blatt vor den Mund nehmen und beim Namen nennen, was ich sehe. Aber nicht als Besserwisser, sondern immer als Fußball-Fan, egal in welcher Funktion", so Kühbauer in einer Aussendung.

Der gebürtige Burgenländer gab als 16-Jähriger bei Admira Wacker sein Debüt in der österreichischen Bundesliga. Seine weiteren Stationen waren Rapid, Real Sociedad, Wolfsburg und Mattersburg. Kühbauer brachte es auf 55 Länderspiele. Zuletzt war er Trainer beim WAC. (red, 17.11.2016)