Uni in Bangkok will Kurs über das Sterben anbieten

Ab Jänner 2017 soll Studenten die Angst vor dem Tod genommen werden

Bangkok – "Schöner Tod" – so heißt ein neues Seminar, das die thailändische Chulalongkorn-Universität in Bangkok ab Jänner 2017 anbieten wird. Studenten sollen lernen, sich auf den Tod vorzubereiten und keine Angst vor dem Sterben zu haben, wie Dozentin Aim-utcha Wattanaburanon am Donnerstag berichtete.

"Es geht darum zu lernen, wie man um seine Lieben trauert und dass es in Ordnung ist zu weinen", so Aim-utcha weiter. Thema sei aber auch, das Leben schätzen zu lernen, und weder anderen noch sich selbst Leid zuzufügen. (APA, dpa, 17.11.2016)