Tausende demonstrieren in Taiwan gegen Homo-Ehe

Protest gegen Beratungen über Gesetzesentwurf im Parlament – "Wir sind anders als der Westen"

Taipeh – Tausende Menschen haben in Taiwan gegen die geplante Zulassung der Homo-Ehe demonstriert. In Weiß gekleidet, versammelten sie sich am Donnerstag vor dem Parlament, in dem ein Ausschuss über den entsprechenden Gesetzentwurf beriet. Taiwan wäre das erste asiatische Land, in dem die Homo-Ehe zugelassen wird.

Die Organisation "Allianz für das Glück der nächsten Generation" unterstütze zwar gleiche Rechte für homosexuelle Paare in einigen Bereichen, erklärte deren Sprecher David Tseng. Hochzeiten sollten jedoch nur zwischen einem Mann und einer Frau erlaubt werden. "Wir sind anders als der Westen. In der östlichen Kultur messen wir dem Respekt gegenüber dem Vater und der Mutter hohen Wert bei", sagte Tseng. Dieser Wert müsse beibehalten werden. Der Sprecher forderte ein Referendum zu dem Thema.

Seit dem Wahlsieg der oppositionellen Demokratischen Fortschrittspartei im Jänner hoffen Homosexuelle in Taiwan auf die Einführung der Homo-Ehe. Das Land gilt in vielen Bereichen als fortschrittlich, auch bei den Rechten Homosexueller. Unter der jahrzehntelang regierenden Kuomintang-Partei hatte dagegen Stillstand geherrscht. (APA, AFP, 17.11.2016)