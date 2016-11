Rat und Parlament einigen sich auf EU-Budget 2017

157,883 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 134,49 Milliarden an Zahlungsermächtigungen

Brüssel – Im Gegensatz zu früheren Jahren haben Rat und Europaparlament überraschend schnell Einigung über das EU-Budget für das nächste Jahr erzielt. 2017 wird es 157,88 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 134,49 Milliarden Euro an Zahlungsermächtigungen geben. Der Haushalt muss formal noch vom Rat am 29. November und vom Parlament am 1. Dezember abgesegnet werden.

Das EU-Parlament hatte zuletzt noch 136,7 Milliarden Euro an Ermächtigungen und 160,7 Milliarden an Zahlungsverpflichtungen verlangt. Die EU-Kommission ging mit 133,9 bzw. 157,4 Milliarden in die Verhandlungen, der Rat war anfangs mit 133,8 zu 156,4 Milliarden wie immer am niedrigsten gelegen. (APA, 17.11.2016)