Menschenrechtsgericht entscheidet erstmals zu Putschversuch in Türkei

Bereits 3000 Beschwerden eingegangen

Straßburg – Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg veröffentlicht am Donnerstag (10.00 Uhr) seine erste Entscheidung zum Putschversuch in der Türkei. In dem Verfahren geht es um eine junge Richterin, die kurz nach den Ereignissen vom 15. Juli entlassen und vorläufig festgenommen worden war. Insgesamt hat die türkische Führung inzwischen mehr als 60.000 Menschen entlassen.

Über 36.000 sitzen Medienberichten zufolge in Untersuchungshaft. Beim Menschenrechtsgericht sind in diesem Zusammenhang bereits 3000 Beschwerden eingegangen. Es wird erwartet, dass die Zahl steigt. Die anstehende Entscheidung könnte Auswirkungen auf andere Fälle haben. (APA/dpa, 17.11.2016)