Türkische Nato-Soldaten suchen Asyl in Deutschland

Schulz sagt Besuch von EU-Abgeordneten in der Türkei ab – Gericht bestätigt Haftbefehl gegen Yüksekdag

Ramstein – Türkische Soldaten aus dem NATO-Hauptquartier in Ramstein (Rheinland-Pfalz) haben in Deutschland um Asyl gebeten. Eine genaue Zahl nannte der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Paul Junker, am Mittwoch nicht. Auch von Familienangehörigen der Soldaten seien Asylanträge eingegangen. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.

EU-Parlament sagt Besuch von Abgeordneten in der Türkei ab

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat einen Besuch von EU-Parlamentariern in der Türkei vorerst abgesagt. Der Besuch des Vorsitzenden des Außenausschusses Elmar Brok und der Türkei-Berichterstatterin Kati Piri werde verschoben, bis Ankara "das Vorrecht des Parlaments" respektiere, erklärte Schulz am Mittwoch in Brüssel.

Aus Parlamentskreisen verlautete, Ankara habe Piri wegen ihrer Kritik am massiven Vorgehen der türkischen Führung gegen die Opposition nicht einreisen lassen wollen. Die Niederländerin war bereits im Februar nach einem Besuch im Kurdengebiet scharf von Ankara angegriffen worden. Die türkische Regierung warf Piri einseitige Parteinahme für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vor. Brok und Piri seien beide Repräsentanten des EU-Parlaments, erklärte Schulz nun. Es gehe nicht an, dass sich Ankara aussuche, mit wem es spreche.

Gericht: Haftbefehl gegen HDP-Chefin Yüksekdag rechtmäßig

Der Einspruch gegen die Verhaftung der Vorsitzenden der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Figen Yüksekdag, ist in der Türkei abgelehnt worden. Das meldete die Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch. Am Montag hatte ein Gericht bereits die Verhaftung des Ko-Chefs der HDP, Selahattin Demirtas, für rechtmäßig erklärt.

Drei Bürgermeister der DBP, des kommunalen Ablegers der HDP, wurden am Mittwoch in der Südosttürkei festgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, gegen die Ko-Bürgermeister der Stadt Tunceli und gegen den Bürgermeister der Stadt Siirt werde wegen Terrorvorwürfen ermittelt.

Yüksekdag und Demirtas waren am 4. November wegen Terrorvorwürfen verhaftet worden. Acht weitere Abgeordnete der HDP sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnet die HDP als verlängerten Arm der kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Seit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli geht die türkische Staatsführung mit großer Härte gegen vermutete Regierungsgegner vor. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan macht für den Putschversuch vom 15. Juli außer "abtrünnigen Elementen" im Militär den im US-Exil lebenden muslimischen Prediger Fethullah Gülen verantwortlich. Erdogans heutiger Erzrivale war früher sein enger Verbündeter. Gülen bestreitet die Vorwürfe. (APA, 16.11.2016)