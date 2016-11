Schiiten-Milizen erobern Luftwaffenbasis bei Mossul

Verlust könnte die Nachschubwege des IS abschneiden

Mossul – Irakische Schiiten-Milizen haben nach eigenen Angaben den IS von einem Luftwaffenstützpunkt westlich von Mossul vertrieben. "Der Flughafen von Tal Afar wurde befreit", sagte der Sprecher des Milizen-Bündnisses, Jusif al-Kallabi, im staatlichen Fernsehen am Mittwoch. Die Luftwaffenbasis liegt rund 60 Kilometer westlich von Mossul an der Hauptstraße nach Syrien.

Ihr Verlust könnte die Nachschubwege des IS in dessen letzte wichtige Hochburg im Irak gefährden. Seit Mitte Oktober rückt ein breites Bündnis gegen den Islamischen Staat (IS) in Mossul vor. Im Osten sind Anti-IS-Kämpfer bereits in die Stadt eingedrungen, in der noch rund eine Million Menschen leben. (APA/Reuters)