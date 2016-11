Facebook: Wiener Polizei friert sich für "Mannequin Challenge" ein

Internet-Trend auch in Landespolizeidirektion Wien angekommen

Der neueste Social Media-Trend, die "Mannequin-Challenge", hat nun auch die Polizei erreicht. Wiener Polizisten – allen voran Mitarbeiter der Pressestelle – haben sich dafür im Büro in der Landespolizeidirektion "eingefroren". Dies sei den Beamten gar nicht so leicht gefallen, "da wir rund um die Uhr in Aktion sind", kommentierte die Polizei auf ihrem Facebook-Account.

Der Clip begeisterte die User, er wurde binnen weniger Stunden hunderte Male angesehen. "Wirklich großartiges Video!", gratulierte auch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Für die bayrische Polizei legten die Wiener Kollegen "die Messlatte enorm hoch", weshalb sie gleich um eine Videohospitation anfragten.

Eingefroren

Bei der "Mannequin-Challange" stehen die Personen in witzigen Positionen still, frieren also quasi ein. Nur die Kamera bewegt sich. Entsprechende Aufnahmen machen seit Tagen die Runde in den sozialen Netzwerken die Runde. Zahlreiche großen Stars wie Cristiano Ronaldo, Adele oder Paul McCartney machten bereits mit, noch vor der US-Wahl posierte Hillary Clinton zusammen mit Jon Bon Jovi. (APA, 16.11.2016)