Hasenhüttls Plan gegen Bayer: "Frech aufspielen"

Trainer des Sensationsteams aus Leipzig lobt den Gegner am Freitag in höchsten Tönen

Leipzig – Das bisherige Sensationsteam RB Leipzig möchte auch im Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) beim Tabellenachten Bayer Leverkusen mit Offensiv-Fußball glänzen und voll auf Sieg spielen. "Wir wollen unbedingt was mitnehmen und ungeschlagen bleiben. Wo es einen Punkt gibt, gibt es auch drei", betonte Trainer Ralph Hasenhüttl am Mittwoch.

Der steirische Coach des mit sieben Siegen und drei Remis immer noch ungeschlagenen deutschen Bundesliga-Aufsteigers erwartet in Leverkusen eine "schwere Aufgabe, die uns alles abverlangt. Aber wir wollen frech aufspielen, wir sind heiß drauf. Unsere Aufgabe ist es, uns optimal auf die kommende Herausforderung vorzubereiten und verschiedene Lösungen parat zu haben", erklärte der 49-Jährige.

Aufsteigerrekord im Visier

Dass RB Leipzig mit einem Punktgewinn zumindest für einen Tag die Tabellenführung von Rekordmeister Bayern München übernehmen und dann zum besten Aufsteiger der Liga-Historie aufsteigen würde, interessiert Österreichs Ex-internationalen nicht. "Wenn wir punkten, gibt die Tabelle dieses Bild her. Aber das ist kein Thema bei uns, weder um das Team zu motivieren noch sich selbst unter Druck zu setzen. Wir haben viel zu viel damit zu tun, uns auf die schwere Aufgabe vorzubereiten", stellte Hasenhüttl klar.

Leverkusen pflegt unter dem ehemaligen Red-Bull-Salzburg Coach Roger Schmidt ebenfalls einen offensiven Spielstil. "Viele Ansätze in unserem Spiel sind sicher ähnlich zu der Art und Weise des Spiels von Leverkusen. Trotzdem gibt es entscheidende Nuancen, die unterschiedlich sind", erläuterte Hasenhüttl, der den Gegner in den höchsten Tönen lobte. "Es kommt eine sehr gute Mannschaft auf uns zu, die im internationalen Geschäft eine gute Rolle spielt und auf allen Positionen mit Top-Spielern besetzt ist."

Fragezeichen stehen hinter dem Einsatz der beiden erkrankten Stürmer Timo Werner (Magen-Darm-Infekt) und Oliver Burke (grippaler Infekt). "Bei Oliver kann es eng werden. Bei Timo müsste es wahrscheinlich klappen", sagte Hasenhüttl. (APA/dpa, 16.11.2016)