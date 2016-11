Linux: Zweiter OpenSuse Leap-Release erschienen

Bei Leap 42.2 wurde Kleinarbeit geleistet, Version basiert auf Suse Enterprise Linux

OpenSuse Leap, eine der beliebtesten Linux-Distributionen, hat einen neuen Release erhalten. Die Version 42.2 stellt das zweite Update seit der Umstellung auf "Leap" dar. Die Veröffentlichung enthält nun Gnome 3.20 und frische Desktop-Software aus Tumbleweed. Die Systemsoftware wurde dem Suse Linux Enterprise 12-Paket entnommen., wie Heise berichtet.

Populäre Distribution



"openSuse Leap 42.2 stellt die gemeinsamen Anstrengungen von tausenden Entwicklern dar, die an unseren Distributionen und mitgelieferten Projekten arbeiten", heißt es in einem Statement, in dem sich das Unternehmen auch bei allen Unterstützern bedankt. Genaue Informationen zu den im Paket enthaltenen Neuerungen gibt es etwa bei Softpedia. Bei einer Umfrage auf Linux.com war OpenSuse zur beliebtesten Linux-Distribution im Desktop-Bereich gewählt worden. (red, 16.11.2016)