TV- und Radiotipps für Donnerstag, 17. November

Alfred Dorfer erzählt Flüsterwitze in "Menschen und Mächte", "Talk im Hangar 7" über Sinn und Risiko von Impfungen, und versuchte Versöhnung in "Biutiful" mit Javier Bardem

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit Tina Mendelssohn präsentiert im Kulturmagazin einen Schwerpunkt bezüglich Donald Trumps Wahl und deren Auswirkungen auf Mexiko. Bis 20.00, 3sat

20.15 UNENDLICHE WEITEN

Per Anhalter durch die Galaxis (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, UK 2005, Garth Jennings) Bereits auf dem Reiseführer steht in großen Lettern "Keine Panik". Das muss man auch den Fans von Douglas Adams Romanvorlage mitgeben. Der Regisseur nahm sich gegenüber dem Buch doch die eine oder andere künstlerische Freiheit heraus, was dem Film aber durchaus guttut. Bis 22.20, Kabel eins

filmfactoryde

21.00 MAGAZIN

Scobel: Das rätselhafte Leben in uns Über die Revolution in der Mikrobioforschung. Gäste bei Gert Scobel: Michael Blaut (Mikrobiologe), Giulia Enders (Bestsellerautorin) und Paul Enck (Neurogastroenterologe). Bis 22.00, 3sat

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Im Europäischen Parlament in Brüssel diskutiert Peter Fritz mit den EU-Abgeordneten Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Evelyne Gebhardt (SPD) sowie Thomas Mayer (DER STANDARD) und Bojan Pancevski (The Sunday Times) über diese Themen: 1) Pfeift Trump auf EU und Nato? 2) Trumpismus in Europa. 3) Türkei: der Wackelkandidat. Bis 22.00, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Menschen & Mächte: Hitlers Angst und Görings Lederhose. Flüsterwitze im Nationalsozialismus "Was gibt es für einen neuen Witz? Mindestens ein Jahr Dachau." Die Flüsterwitze begleiteten das NS-Regime bis zum Kriegsende 1945. Wer ertappt wurde, musste mit Gefängnis oder Konzentrationslager rechnen, im schlimmsten Fall wegen Wehrkraftzersetzung mit dem Todesurteil. Trotzdem gab es Mutige, die solche erzählten Witze aufgeschrieben haben. Der Kabarettist Alfred Dorfer hat die Flüsterwitze zu seinem Dissertationsthema gemacht. In der Sendung erzählt und interpretiert er einige. Bis 22.00, ORF 2

21.40 SOWIESO SCHÖN

Biutiful (MEX 2011, Alejandro González Iñárritu) Javier Bardem verkörpert den sterbenskranken Kleinganoven Uxbal, der die Versöhnung mit seiner Frau und seinen Kindern sucht, vor allem aber Erlösung. Iñárritu lässt den Stadtteil Santa Coloma in Barcelona zu einem Mikrokosmos einer globalisierten Welt werden – mitsamt allen Miseren, die man damit assoziiert. Die melodramatische Überwältigung und Bestrafung des modernen Sünders bleibt nicht aus. Bis 0.00, Arte

vipmagazin

21.50 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Brasilien – Die fatalen Folgen des Zika-Virus Seit Oktober 2015, dem Ausbruch der Zika-Epidemie in Brasilien, bis Mai 2016 wurde bei mehr als 1270 Babys Mikrozephalie nachgewiesen. Experten gehen davon aus, dass in den meisten Fällen eine Zika-Infektion der Mutter – und damit ein simpler Mückenstich – der Auslöser war. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Kleiner Stich, großer Streit Wie sinnvoll sind Impfungen, fragt Michael Fleischhacker die Gäste Martin Moder (Molekularbiologe), Reinhard Mitter (impfkritischer Kinderarzt), Ursula Hollenstein (Internistin), Andreas Bachmair (Homöopath und Impfgegner), Martina Aigner (Impfgegnerin, Mutter von vier Kindern), Sebastian Bartoschek (Psychologe und Autor). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Christoph Takacs und Peter Pelinka laden zum Expertengespräch über das Ergebnis der US-Wahl: Eva Linsinger (Profil), Julia Ortner (News), Rainer Nowak (Die Presse), Christian Nusser (Heute) und Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten). Bis 23.30, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des Wirtschaftsmagazins: 1) Erbrecht neu: Was im nächsten Jahr anders wird. 2) Chancen für Sportgeschäfte: perfekte Passform gefragt. 3) Klimaschutzsieger: wie der Büromöbelhersteller Hali die Energiekosten fast halbierte. Bis 22.55, ORF 2

23.20 TALK

Stöckl Gäste: Gert Steinbäcker (ehemaliger Musiker von STS), Paul Scheibelhofer (Männlichkeitsforscher), Verena Scheitz (Moderatorin) und Friedrich Kovar (Menschenrechtskoordinator Polizei Wien). Bis 0.20, ORF 2

23.30 BRUTAL

City of God (Cidade de Deus, BR/USA/F 2002, Fernando Meirelles) Buscapé (Alexandre Rodrigues) ist eines der Kinder in der Favela Cidade de Deus, die auf der Straße groß werden. Er träumt davon, Fotograf zu werden, kann sich aber keine Kamera leisten. Als er während eines Drogenkriegs zwischen die Fronten gerät, schenkt ihm der Drogenboss Zé Pequeño (Leandro Firmino da Hora) einen Fotoapparat, damit er ihn porträtiert. Buscapés sensationelle Gangsterfotos werden von der Presse entdeckt, und so beginnt seine Karriere als Fotoreporter. Soundtrack! Bis 1.40, ORF 3