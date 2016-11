Stripclub "Beverly Hills" ist pleite

Laut KSV wurde am Dienstag am Wiener Handelsgericht ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet

Wien – Der Wiener Stripclub "Beverly Hills" ist – nun doch – pleite. Eine Sanierung des Gentlemen’s Club, der nach eigenen Angaben delikate und erlesene Unterhaltung durch gleichermaßen elegante wie gebildete Damen bietet, ist geplant.

Probleme hat das Etablissement nicht zum ersten Mal: Im März vorigen Jahres hieß es, der Club werde "erfolgreich geführt". Das mitzuteilen sah sich der Betreiber, die Eureka Gastro GmbH, am 23. März 2015 veranlasst, als Kreditschutzverbände eine Insolvenz, betreffend einen Vorbesitzer, bekannt gaben.

Laut KSV 1870 wurde am Dienstag am Wiener Handelsgericht ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Michael Lesigang bestellt. Forderungen sind bis spätestens 28.12. anzumelden. Die Berichts- Prüfungs- sowie Sanierungsplantagsatzung wird beim Handelsgericht Wien am 10.1.2017 stattfinden. (red, 16.11.2016)