Letzte Rede in Europa: Obama versucht in Athen die verunsicherte Welt zu beruhigen

In seiner Grundsatzrede betonte der scheidende US-Präsident die Kraft der Demokratie in Krisenzeiten. Sie sei stärker als jede Einzelperson

Athen – Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat bei seiner letzten Rede in Europa den Wert der Demokratie als Staatsform betont und versucht, Ängste vor seinem Nachfolger im Weißen Haus zu nehmen. "Der nächste US-Präsident und ich könnten unterschiedlicher nicht sein", sagte Obama am Mittwochnachmittag über die grundlegenden politischen Unterschiede zwischen ihm und Donald Trump. "Aber die amerikanische Demokratie ist größer als jede Einzelperson."

Angesichts des Orts seiner Rede unweit der Athener Akropolis nutzte Obama den Anlass für eine historische Rückschau. "Die frühesten Formen der Demokratie in Athen waren weit davon entfernt, perfekt zu sein, genauso wie die frühesten Formen der amerikanischen Demokratie nicht perfekt waren." Dennoch sei die Herrschaft des Volkes unersetzbar. Die Grundpfeiler der Demokratie und eine offene Debatte müssten daher auch heute aufrechterhalten werden.

Auch Vorbehalten mancher Verbündeter der USA in Europa trat Obama entgegen. Die USA würden die Nato nicht verlassen, wie es Trump während des Wahlkampfs öfters in Aussicht gestellt hatte. "Unsere Zusage gilt weiter, auch unser Versprechen, jeden Verbündeten zu verteidigen", sagte Obama, der noch bis 20. Jänner 2017 im Amt ist.

Globalisierung gut, "aber es gibt enorme Brüche"

Obama verteidigte in Griechenland die Errungenschaften der Globalisierung. Die wirtschaftliche Vernetzung habe zu mehr Wohlstand, mehr Bildung und weniger Gewalt geführt. "Aber es gibt auch enorme Brüche." Die moderne Kommunikation mache soziale Überwachung möglich. "Ungleichheit wurde früher eher toleriert, sie wird jetzt nicht mehr toleriert, weil jeder, auch in den entlegensten Regionen Afrikas, ein Smartphone hat und sehen kann, wie die Leute in London oder New York leben", sagte Obama. Die Ungleichheit sei "eine der großen Herausforderungen für unsere Demokratien".

"Der Impuls, sich von einer globalisierten Welt zurückzuziehen, ist verständlich. Wenn Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle über ihre Welt zu verlieren, werden sie sich ihr entziehen", sagte Obama. Es sei unvermeidlich, das sich manche dann dem Nationalismus zuwenden.

"Entlastung für Griechenland ist entscheidend"

Angesichts der gewaltigen Staatsschulden Griechenlands machte sich Obama erneut für Erleichterungen stark. "Eine Entlastung ist entscheidend", sagte Obama. Das Land, das nach der Finanzkrise schmerzhafte Einschnitte hinter sich habe, müsse auf einen nachhaltigen Weg zurückgeführt werden, die Jugend brauche Perspektiven.

Schon am Dienstag hatte Obama angesichts des Wahlerfolgs seines designierten Nachfolgers Donald Trump vor einem Erstarken des Nationalismus gewarnt – und gleichzeitig seinen griechischen Gastgebern Hoffnung auf eine Senkung ihrer Staatsschulden gemacht. Auch für Griechenlands Engagement in der Flüchtlingskrise hatte der US-Präsident warme Worte gefunden.

Zuvor absolvierte Obama ein Sightseeing-Programm in der griechischen Hauptstadt, rund um die Akropolis und den Parthenon-Tempel herrschten umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen.

Weiter nach Berlin

Nächster Halt von Obamas Abschiedsreise ist Berlin, wo er am Mittwochnachmittag erwartet wurde. Die Hausherrin dort, Bundeskanzlerin Angela Merkel, bezeichnete Obama als seine engste Verbündete weltweit. (APA, flon, 16.11.2016)