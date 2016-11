Skandinavier in Gruppe C nur Vorletzter

Oslo – Die 1:2-Niederlage Norwegens am vergangenen Freitag in der WM-Qualifikation in Tschechien hat für Trainer Per-Mathias Högmo Folgen. Der norwegische Fußball-Verband gab am Mittwoch die Trennung vom 56-jährigen Teamchef bekannt. Norwegen liegt nach vier Spielen in der Gruppe C mit drei Punkten nur an vorletzter Stelle. Högmo hatte Norwegen seit Ende September 2013 betreut. (APA, 16.11. 2016)