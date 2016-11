Ärzteproteste: Wiener Kammer droht mit "Generalstreik"

Kritik an im Finanzausgleich vereinbarten Maßnahmen: Einwöchiger Arbeitsausstand als äußerste Maßnahme in Protest-Resolution aufgenommen

Wien – Die im Finanzausgleich paktierte Reform des Gesundheitswesens sorgt für Proteste der Ärzte – und eine erneute Ausstandsdrohung aus Wien. Dort hat die Ärztekammer nun beschlossen, Maßnahmen bis hin zu einem einwöchigen Generalstreik umzusetzen. Das teilte die Interessenvertretung am Mittwoch mit.

Dem Beschluss liegt eine Resolution zugrunde, die ebenfalls vom Vorstand der Kammer mehrheitlich abgesegnet wurde, wie es hieß. In dieser wurde festgehalten: "Die Art 15a-Vereinbarung und die dazugehörigen Umsetzungsgesetze, die im Ministerrat am 15. November 2016 beschlossen wurden, werden von der Ärztekammer für Wien vehement abgelehnt." Mit den Maßnahmen habe die Regierung einen "völligen Ausschluss des ärztlichen Sachverstands bei der Gesundheitsplanung in die Wege geleitet". Nunmehr würden Gesundheitsbürokraten die Gesundheitsversorgung entwerfen, wird beklagt.

Warten auf Garantien

Abgelehnt wird auch, dass die Versorgung künftig durch "gewinnorientierte Konzerne" statt durch freiberufliche Ärzte erfolgen solle. Weiters, so wird kritisiert, habe die Bundesregierung beschlossen, die Finanzierungssteigerungen im Gesundheitswesen, ganz im Gegensatz zu allen anderen Gesellschaftsbereichen, zu deckeln – und das mit einem niedrigeren Prozentsatz. Dadurch würden dem österreichischen Gesundheitssystem insgesamt 4,6 Milliarden Euro entzogen: "Das ist eine massive Gefahr für alle Patientinnen und Patienten in Österreich." Man werde die Beschwichtigungen der Regierung nicht akzeptieren – und verlange Garantien, dass diese Gefährdungen nicht eintreten werden. "Für den Fall, dass solche Garantien im Zuge der parlamentarischen Beschlussfassung nicht gegeben werden, hat der Vorstand der Ärztekammer für Wien beschlossen, das Präsidium zu ermächtigen, Kampfmaßnahmen bis hin zu einem ärztlichen Generalstreik zu beschließen", heißt es weiter.

Dass Streikdrohungen aus der Wiener Kammer keine leere Drohung sind, hat sich im September gezeigt. Mittels eines mehrstündigen Ausstands und einer Demonstration am Stephansplatz machten die Wiener Mediziner ihrem Ärger über Arbeitszeitregelungen im städtischen Krankenanstaltenverbund (KAV) Luft.

Volksbegehren gestartet

Auch die niederösterreichische Ärztekammer ist empört. Sie initiiert gegen die beim Finanzausgleich vereinbarte "Demontage des Gesundheitssystems" ein österreichweites Volksbegehren. "SOS Medizin" startet am Mittwoch, kündigten Präsident Christoph Reisner und Vizepräsident Gerrit Loibl an. Unterstützungserklärungen sind bis 28. Februar 2017 möglich. Von den bevorstehenden gravierenden Änderungen seien sowohl Patienten als auch Ärzte betroffen, daher werde das Volksbegehren eingeleitet. Gefordert werden der Erhalt ärztlicher Einzelordinationen und Gruppenpraxen, die Begrenzung der Arbeitszeiten für Spitalsärzte, die Kostenerstattung von Wahlarzthonoraren und Niederlassungsfreiheit für Wahlärzte sowie die direkte Medikamentenabgabe durch den Arzt.

Reisner und Loibl wiesen diesbezüglich darauf hin, dass gemäß der zentralen Gesundheitsplanung "kleinteilige Organisationsformen" künftig durch zentrale Betreuungseinrichtungen ersetzt werden könnten. Sollten zusätzliche Leistungen aus Ordinationen in Spitalsambulanzen verlagert werden, wäre eine Aufweichung des Krankenanstaltenarbeitszeitgesetzes nötig. Das müsse verhindert werden. (APA, 16.11.2016)