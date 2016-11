Bild von de Kooning zum Rekordpreis von 66,3 Mio. Dollar versteigert

Teuerstes Bild des zeitgenössischen US-niederländischen Künstlers

New York – Ein Bild des zeitgenössischen Künstlers Willem de Kooning ist in New York zum Rekordpreis von 66,3 Millionen Dollar (61,7 Mio. Euro) versteigert worden. Das vielfarbige, zwei mal 2,20 Meter große Bild "Untitled XXV" erzielte damit am Dienstag (Ortszeit) bei Christie's das höchste Gebot, das je für einen de Kooning abgegeben wurde. Der Käufer hatte telefonisch mit geboten und blieb anonym.

Christie's hatte das Werk des US-niederländischen Künstlers aus dem Jahr 1977 auf 40 Millionen Dollar geschätzt, nachdem es bereits bei seiner vorherigen Versteigerung vor zehn Jahren den Rekordpreis von 27,1 Millionen Dollar eingebracht hatte. Es war damals der höchste Preis, den bis dahin ein Kunstwerk der Nachkriegszeit bei einer Auktion erzielt hatte.

Diese Woche versteigern die renommierten Auktionshäuser Sotheby's und Christie's eine Reihe begehrter Werke von berühmten Künstlern. Am Montag wechselte das "Mädchen auf der Brücke", ein Meisterwerk von Edvard Munch, bei Sotheby's für 54,5 Millionen Dollar den Besitzer. Am Freitag wird bei Christie's ein Werk von Claude Monet versteigert. (APA, 16.11.2016)