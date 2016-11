Zweites Saisontor von Raffl

Grabner ging bei Kantersieg der Rangers leer aus

Vancouver – Michael Raffl hat am Dienstag in der National Hockey League sein zweites Saisontor erzielt. Michael Grabner ging hingegen beim 7:2-Kantersieg der New York Rangers in Vancouver leer aus. Dem zuletzt treffsichere Flügelstürmer blieb damit sein elftes Tor verwehrt. Die Rangers feierten aber dennoch in souveräner Manier im 17. Saisonspiel ihren 13. Erfolg.

Mit durchschnittlich 4,24 Toren pro Spiel sind die "Blueshirts" derzeit das diesbezüglich beste Team der ganzen Liga. In der Eastern Conference liegen sie hinter Montreal an zweiter Stelle. Als 13. nur im hinteren Drittel rangiert dagegen Philadelphia. Im Heimspiel der Flyers gegen Ottawa verwertete Raffl im zweiten Drittel (34.) einen Nachschuss zum 2:1, sein Team unterlag schlussendlich aber noch 2:3 nach Penaltyschießen.

Die einen Platz vor Philadelphia liegenden Detroit Red Wings bezogen ohne den rekonvaleszenten Thomas Vanek eine 3:4-Heimniederlage gegen Tampa Bay. Der Steirer dürfte am Sonntag sein Comeback nach überstandener Hüftverletzung geben. (APA, 16.11.2016)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Vancouver Canucks – New York Rangers (mit Grabner) 2:7

Philadelphia Flyers (mit Raffl/Tor zum 2:1) – Ottawa Senators 2:3 n.P.

Detroit Red Wings (ohne Vanek) – Tampa Bay Lightning 3:4

Montreal Canadiens – Florida Panthers 3:4 n.V.

Toronto Maple Leafs – Nashville Predators 6:2

Minnesota Wild – Calgary Flames 0:1

Carolina Hurricanes – San Jose Sharks 1:0

Columbus Blue Jackets – Washington Capitals 2:1 n.V.

St. Louis Blues – Buffalo Sabres 4:1

Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks 4:0

Dallas Stars – New Jersey Devils 1:2 n.V.

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 4:1

Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 4:1