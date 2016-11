Ein Todesopfer bei Brand in niederösterreichischem Einfamilienhaus

Frau vermutlich an Rauchgasen erstickt

Neunkirchen – In Willendorf am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) ist eine Frau beim Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen, teilte das Landesfeuerwehrkommando NÖ am Mittwoch mit. Sie dürfte an Rauchgasen erstickt sein. Ihr Lebensgefährte konnte sich ins Freie retten, er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Franz Resperger hatten Autofahrer gegen 6.30 Uhr aus dem Haus aufsteigenden Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Mannschaften stand das Gebäude innen bereits in Vollbrand. Ein Mann, der mit zwei Hunden im Garten stand, berichtete, dass seine Lebensgefährtin noch im Haus sei – sie konnte in der Folge nur mehr tot geborgen werden.

50 Mitglieder von sieben Wehren bekämpften die Flammen unter Einsatz von Atemschutz. Die Brandursache war zunächst unbekannt, Ermittler nahmen die Erhebungen auf. (APA, 16.11.2016)