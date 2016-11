Google stellt neue App zum Scannen alter Fotos vor

PhotoScan soll Nutzern helfen, entwickelte Fotos zu digitalisieren

Google hat eine neue Anwendung vorgestellt, die Nutzern die Digitalisierung alter Fotos erleichtern soll. Laut Google-Entwicklern sei PhotoScan weit mehr als eine App, die ein "Foto eines Fotos" aufnehme. Vielmehr hätte Google lange an der Optimierung der Scans gearbeitet, um den Vorgang sowohl schnell als auch mit qualitativ hochwertigem Ergebnis gestalten zu können.

Scannen mit blauen Punkten

Öffnen Nutzer die App, wird ihnen ein Rahmen angezeigt, in dem sie das alte Foto platzieren sollen. Anschließend starten sie den Digitalisierungsvorgang mit einem Knopfdruck, wobei der Blitz des Smartphones aktiviert wird. Am Display erscheinen vier weiße Punkte an jeder Ecke des Fotos. Der Nutzer muss die Kamera des Smartphones dorthin bewegen, bis sich diese Kreise blau färben. Dann wird das Bild zusammengefügt.

Gute Resultate

Durch diese Methode soll verhindert werden, dass sich etwa Spiegelungen auf dem Scan befinden. Laut Engadget führt PhotoScan zu guten Resultaten, allerdings wurde die Anwendung in einem von Google vorgegebenen Rahmen demonstriert. Auch Google Photos selbst hat einige neue Features erhalten. So gibt es nun mehr Optionen bei der Bildbearbeitung und neue Filter. (red, 16.11.2016)