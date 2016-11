Ö3-Wettermoderator Christian Huhndorf gestorben

Senderchef Spatt schreibt von kurzer schwerer Krankheit

Wien – Ö3-Wettermoderator Christian Huhndorf ist nach kurzer, schwerer Krankheit mit 53 Jahren gestorben, schreibt Senderchef Georg Spatt in einem kurzen Eintrag auf oe3.orf.at. Huhndorf war seit 1991 für den ORF tätig und moderierte regelmäßig das Ö3-Wetter.

Spatt in dem Eintrag, betitelt mit In Memoriam Christian Huhndorf: "Unser lieber Kollege Christian Huhndorf aus der ORF/Ö3-Wetterredaktion hat sein ganzes Berufsleben lang großen Wert darauf gelegt, sein Privatleben nicht zum öffentlichen Thema zu machen. Aus Respekt und in seinem Sinn bitten wir um Verständnis, dass wir in diesen Tagen in aller Stille und voller Dankbarkeit für sehr schöne Jahre großartiger Zusammenarbeit um unseren Kollegen und Freund Christian, der Anfang dieser Woche nach kurzer schwerer Krankheit von uns gegangen ist, trauern. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei seiner Familie." (red, 16.11.2016)