Fadesse statt Versöhnung: ÖFB-Team 0:0 gegen Slowakei

Das Jahr 2016 ist überstanden, die Bilanz war bescheiden. Sechs Niederlagen (Türkei, Niederlande, Ungarn, Island, Serbien, Irland), drei Remis (Portugal, Wales, Slowakei) und nur drei Siege (Albanien, Malta, Georgien). Am 24. März 2017 wird der Betrieb wieder aufgenommen, Moldaus Mannschaft gastiert anlässlich der WM-Qualifikation in Wien. (Christian Hackl, 15.11.2016)

In der Leere des Happel-Stadions (14.200 Zuschauer, eine Karte kostete fünf Euro) wurde vor Anpfiff Ex-Kapitän Christian Fuchs verabschiedet. Verbandspräsident Leo Windtner hatte sich entschuldigt, Fuchs ist in keine Depression gefallen. Er stellte sich den Medien, sagte, er bereue seinen Rücktritt nach der EM nicht. Die aktuelle Situation wollte er nicht überdramatisieren. "Es war klar, dass Rückschläge kommen. Aber die Mannschaft hat Qualität und Ehrgeiz, ich weiß es, ich war Teil davon." Dass noch kein adäquater linker Außenverteidiger gefunden wurde "freut mich nicht. Man wird das lösen." Fuchs wurde von Sportdirektor Willi Ruttensteiner ein Leiberl überreicht, da kam Freude auf.

Immerhin sind die Slowaken vor ein paar Tagen in der WM-Quali brav gewesen, sie haben Litauen 4:0 geschlagen. Kozak wechselte das Personal an neun Positionen aus. Die Österreicher hingegen waren beim 0:1 gegen Irland eher von der Rolle. Teamchef Marcel Koller hat zwar keinen heimgeschickt, aber doch durchgemischt. Acht Neue im Vergleich zum Samstag, nur Aleksandar Dragovic, Marko Arnautovic und Kapitän Julian Baumgartlinger sind übrig geblieben. Es gab auch Fußballhistorisches, erstmals wirkte ein Spieler von Altach mit, Andreas Lukse debütierte im Tor.

Stimmen

Marcel Koller (Teamchef Österreich): "Natürlich hätten wir gerne gewonnen, das wäre wichtig gewesen. Man muss viel dafür tun. Ich habe vor dem Spiel gesagt, jeder muss drauflegen, um einen Sieg zu erreichen, das war heute nicht so da. Vom Spielerischen her hatten wir in der ersten Hälfte zwei Möglichkeiten, da wollte der Ball nicht rein. In der zweiten Halbzeit haben sie defensiv etwas kompakter gespielt, da haben wir zu wenig Druck entwickelt. Ich wollte auch einmal andere Spieler sehen und nicht nur eine Viertelstunde lang. Madl hat hinten sehr gut gespielt und Lukse hat zweimal hervorragend gehalten. Das sind Alternativen zu denen, die heute nicht dabei waren oder verletzt sind. In so einem Spiel kann man das mal ausprobieren. Nach dem letzten Spiel müssen wir uns das eine oder andere anschauen. Wenn man die WM-Qualifikation anschaut, sieht man, dass wir nicht schlechter waren als die anderen. Wir haben aber Tore bekommen und zu wenige erzielt."

Jan Kozak (Slowakei-Teamchef): "Es war offensichtlich, dass es ein Freundschaftsspiel war. Wir hatten die erste Chance im Spiel, aber gegen Ende der ersten Hälfte war Österreich besser. In der zweiten Hälfte hat sich alles zumeist im Mittelfeld abgespielt. Das 0:0 ist ein gutes Ergebnis für uns."

Michael Madl (Abwehr/Team-Debütant): "Meine Leistung war ganz in Ordnung, leider konnten wir das Spiel nicht mit einem Sieg abschließen. Es war eine relativ zusammengewürfelte Mannschaft, aber in der ersten Hälfte hat das ganz gut funktioniert. Der Platz war schwer zu bespielen."

Andreas Lukse (Keeper/Team-Debütant): "Wenn man zu null spielt, kann man zufrieden sein. Zwei wichtige Bälle waren zu halten, da war ich da."

Marko Arnautovic: "Ich bin stolz auf die Jungs, die ihr Debüt gemacht haben, und hoffe, dass sie weiter hart arbeiten. Es ist nicht leicht, in so einer Situation reinzukommen und das Spiel aufzureißen."