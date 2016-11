Remis reicht ÖFB-U21 in Spanien nicht

Nachwuchs-Team verpasst EM-Ticket hauchdünn – Schiri-Fehlentscheidung und gelb-rote Karte für Schöpf als Vorentscheidung

Albacete – Österreichs U21-Fußball-Nationalteam muss weiter auf die Premiere bei einer Europameisterschaft warten. Die Schützlinge von Teamchef Werner Gregoritsch holten zwar am Dienstag im Play-off-Rückspiel für die EM 2017 in Polen beim großen Favoriten Spanien in Albacete ein achtbares 0:0, zogen aber nach dem 1:1 in St. Pölten am Freitag aufgrund der Auswärtstorregel den Kürzeren.

Die ÖFB-Auswahl scheiterte damit zum zweiten Mal nach 2008 im Play-off. Das Out war durchaus gerechtfertigt, nach dem Seitenwechsel zeigten die Spanier im Estadio Carlos Belmonte ihr wahres Gesicht und hätten eigentlich treffen müssen, ein starker Goalie Daniel Bachmann hatte da aber einige Male etwas dagegen. Alessandro Schöpf sah in der Schlussphase eine umstrittene Gelb-Rote Karte (81.). (APA, 15.11.2016)

Fußball-U21-EM-Qualifikation – Play-off, Rückspiel:

Spanien – Österreich 0:0. Albacete, Estadio Carlos Belmonte, SR Serdar Gözübüyük (NED). Hinspiel: 1:1 – Spanien aufgrund der Auswärtstorregel für die EM 2017 in Polen qualifiziert.

Spanien: Arrizabalaga – Castro, Mere, Vallejo, Gaya – Niguez, Merino, Torres (69. Asensio) – Deulofeu (89. Williams), Mayoral, Suarez (94. Llorente)

Österreich: Bachmann – Mwene, Schoissengeyr, Lienhart, Sallahi – Wydra (89. Kvasina), Schlager (79. Jäger) – Schöpf, Laimer (80. Dovedan), Schaub – Gregoritsch

Gelb-Rote Karte: Schöpf (81./Foul)

Gelbe Karten: Merino, Torres, Suarez bzw. Wydra, Dovedan, Gregoritsch