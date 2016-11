TV- und Radiotipps für Mittwoch, 16. November

Am Himmel der Tag, Weltjournal zu Trump, Capote, Österreich : Türkei – Settele über ein schwieriges Verhältnis, La Boum – Die Fete, Terra Mater – Helden der Tierwelt, Generation What? – Das Selfie einer Generation

18.30 MAGAZIN

Heute konkret – Helpline: Daten richtig sichern Wenn der Computer oder das Handy den Geist aufgibt, sind oft auch Fotos oder wichtige E-Mails weg. Judith Langasch und Kenny Lang geben Tipps und zeigen Tricks, damit das nicht passiert: von der Vorbereitung über die Wahl des Datenträgers bis hin zum Umgang mit der Cloud. Bis 18.51, ORF 2

20.15 BIOPIC

Capote (USA 2005, Bennett Miller) Der Film erzählt über die sechsjährige Recherche und Arbeit des amerikanischen Erfolgsautors Truman Capote an seinem dokumentarischen Roman Kaltblütig. In der Hauptrolle überzeugt Philip Seymour Hoffman. Danach folgt um 22 Uhr die Doku Truman Capote – Enfant terrible der amerikanischen Literatur. Bis 22.55, Arte

20.15 REPORTAGE

Österreich : Türkei – Settele über ein schwieriges Verhältnis Türken kamen nach Österreich, um hier zu arbeiten. Und sie blieben, um hier zu leben. Jetzt zeigt sich: Türken und Österreicher sehen sich als Freunde, die einander fremd geworden sind. Viele der wahlberechtigten Türken in Österreich haben bei den türkischen Parlamentswahlen Erdogan gewählt. Hanno Settele will herausfinden, warum, und spricht mit türkischen Nationalisten und Verfolgten, mit Taxifahrern und Bloggern, Historikern und Managern. Bis 21.45, ORF 1

20.15 HERZ-SCHMERZ

La Boum – Die Fete (F 1970, Claude Pinoteau) Am Donnerstag wird Sophie Marceau 50, 1970 spielte sie die dreizehnjährige Vic und war gemeinsam mit ihrer Freundin Penelope auf der Suche nach der großen ersten Liebe. Wie findet man die? Die Eltern finden es nicht so toll, dass sich die Mädchen auf Partys herumtreiben. Dann verknallt sich Vic auch noch in den coolen Matthieu. Alles gar nicht so einfach, aber die smarte Oma hat Tipps parat. Bis 22.00, ATV 2

20.15 MENSCHENAFFEN

Terra Mater – Helden der Tierwelt: Planet der Primaten Sie sind uns ähnlicher, als wir manchmal glauben: Primaten benutzen eine Vielzahl von raffinierten Werkzeugen. Die brasilianischen Spinnenaffen zum Beispiel verwenden Blätter als Schwamm, um an verborgene Wasservorräte zu kommen. Schimpansen wiederum halten ein ganzes Arsenal an Hämmern, Sticheln und Mörsern bereit. Bis 21.15, Servus TV

21.55 JUGENDSTUDIE

Generation What? – Das Selfie einer Generation In Österreich zählen 1,9 Millionen Menschen zur Generation What, das sind Menschen zwischen 18 und 34. Was sind die Sorgen und Ängste dieser Menschen, was treibt sie an? Statt Experten über sie urteilen zu lassen, kommt diese Generation selbst zu Wort. Rund 100.000 ihrer Vertreter wurden befragt. Bis 22.45, ORF 1

22.25 ABSCHIED

Am Himmel der Tag (D 2012, Pola Beck) Architekturstudentin Lara weiß nicht, was sie will. Sie würde gerne anders leben, aber wie? Dann wird sie nach einer durchzechten Nacht ungewollt schwanger. Sie beginnt, das Kind als Chance zu begreifen. Im sechsten Monat stirbt ihr Kind. Aus Angst, den gerade gefundenen Sinn ihres Lebens begraben zu müssen, behält Lara das tote Baby im Bauch und spielt ihrem Umfeld weiter die Schwangere vor. Hauptdarstellerin Aylin Tezel wurde mit dem Deutschen Schauspielerpreis 2013 ausgezeichnet. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: USA – Trumps zornige Wähler Vier Monate nach ihrem ersten Besuch im Rust Belt von Ohio, das als entscheidender Swing-State Trump gewählt hat, fragen die USA-Korrespondenten Ernst Kernmayer und Hannelore Veit nach: Wie glauben sie, dass er Amerika wieder groß machen kann? Danach folgt im Weltjournal+ Anthony Baxters preisgekrönte Dokumentation Donald Trump – Der lange Arm des Milliardärs über Trumps Umgang mit seinen Kritikern. Bis 23.50, ORF 2

22.45 TALK

Maischberger. Die Publikumsdebatte: Angst vor dem Islam – Alles nur Populismus? Sandra Maischberger hat erstmals Zuschauer aus ganz Deutschland in ihr Studio eingeladen, um mit ihnen zu diskutieren. Zu Worten kommen auch die Politiker Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne) und Andreas Scheuer (CSU). Bis 00.00, ZDF