Munch-Meisterwerk erzielte 54,5 Millionen Dollar

Sotheby's verkaufte Gemälde des norwegischen Expressionisten

New York – Ein Meisterwerk von Edvard Munch ist in New York für 54,5 Millionen Dollar (rund 50,7 Millionen Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, erzielte "Mädchen auf der Brücke" am Montagabend den zweithöchsten Betrag, der bisher für ein Gemälde des norwegischen Expressionisten erreicht wurde.

Im Mai 2012 war "Der Schrei" von Munch für sagenhafte 119,9 Millionen Dollar (111,5 Millionen Euro) versteigert worden. "Mädchen auf der Brücke" legte in den vergangenen Jahren im Wert beträchtlich zu: von 7,7 Millionen Dollar 1996 über 30,8 Millionen Dollar 208 bis hin zum nun in New erzielten Erlös von 54,5 Millionen Dollar. (APA, 15.11.2016)