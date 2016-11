Historischer Kalender – 18. November

1626 – Schlussweihe des Petersdoms in Rom nach einer Bauzeit von 120 Jahren durch Papst Urban VIII. Barberini.

1901 – Panama, das am 3.11. seine Unabhängigkeit von Kolumbien erklärt hat, gesteht im Hay-Pauncefote-Vertrag den USA den Bau eines interozeanischen Kanals zu und fordert dessen Neutralisierung und Internationalisierung.

1936 – Deutschland und Italien anerkennen die von den spanischen Franco-Aufständischen gebildete Regierung.

1941 – Die britische 8. Armee in Nordafrika leitet unter General Alan Cunningham eine Offensive gegen die von deutschen Truppen eingeschlossene Festung Tobruk ein.

1961 – Die französische Regierung leitet im Auftrag von Staatspräsident General Charles de Gaulle umfassende Maßnahmen gegen die Untergrundorganisation OAS ein, die mit terroristischen Mitteln und der Hilfe rechtsgerichteter Militärkreise für den Verbleib Algeriens bei Frankreich kämpft.

1971 – Papst Paul VI. empfängt Bundespräsident Franz Jonas im Vatikan und bezeichnet Österreich als eine "Insel der Seligen". (Als erstes österreichisches Staatsoberhaupt stattet Jonas Italien einen Staatsbesuch ab).

1986 – Papst Johannes Paul II. tritt seine bis dahin längste Auslandsreise an, die ihn in zwei Wochen nach Bangladesch, Singapur, auf die Fidschi-Inseln, nach Neuseeland und Australien sowie auf die Seychellen führt.

1991 – Nach 87 Tagen Belagerung kapituliert die kroatische Stadt Vukovar in Ostslawonien, die schwer zerstört in die Hände der jugoslawischen Bundesarmee und serbischer Freischärler fällt.

1991 – Das "Volksbegehren für eine Volksabstimmung über einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)" (11.-18.11.1991) wird von 126.834 Personen unterschrieben, das sind 2,25 Prozent der Stimmberechtigten.

1996 – Die "Deutsche Telekom" geht an die Börse. Es ist dies der bis dahin größte Börsegang der europäischen Wirtschaftsgeschichte.

2001 – Aus der Präsidenten-Stichwahl in Bulgarien geht der Sozialist Georgi Parwanow als Sieger hervor.

2011 – Ein Großbrand zieht die ehemalige Zentrale der Bank Austria am Hof in der Wiener Innenstadt schwer in Mitleidenschaft. Der historische Festsaal im ersten Stockwerk wird völlig zerstört, der denkmalgeschützte Kassensaal schwerst beschädigt.

Geburtstage:

Carl Maria Freiherr von Weber, dt. Komponist, Dirigent, Pianist und Kapellmeister (1786-1826)

Alexander Ritter von Sacher-Masoch, öst. Schriftst. (1901-1972)

George H. Gallup, US-Meinungsforscher und Sozialwissenschafter (1901-1984)

Klaus Mann, dt. Schriftsteller (1906-1949)

Guido Wieland, öst. Schauspieler (1906-1993)

Sir Alec Issigonis, brit. Automobilkonstrukteur ("Mini") (1906-1988)

Salcia Landmann, schwz. Schriftstellerin (1911-2002)

Lieselotte Gräfin von Eltz-Hoffmann, öst. Schriftstellerin (1921- )

Heinrich Schiff, öst. Cellist und Dirigent (1951- )

Todestage:

Chester Alan Arthur, US-Politiker; 21. Präsident der USA 1881-1885 (1830-1886)

Micha Josef Bin Gorion, ukrain. Schriftst. (1865-1921)

Alfred Jergler, öst. Opernsänger (1889-1976)

Man Ray, US-Objektkünstler und Maler (1890-1976)

Tony Niessner, öst. Schauspieler, Regisseur und Sänger (1906-1986)

Gustav Husak, tschechoslow. Politiker (1913-1991)

(APA, 18.11.2016)