Wien – Alina Zellhofer (29) wird ab Mittwoch anstelle von Mari Lang als Moderatorin von "Sport aktuell" (19.55 Uhr, ORF 2) auftreten. Lang erwartet ihr zweites Kind und geht in Mutterschutz. Zellhofer wird überdies "Sport 20" in ORF Sport+ präsentieren. Daneben wird sie auch weiterhin "in ihren 'Fachgebieten' Fußball und Wintersport" zu sehen sein. (APA, 15.11.2016)