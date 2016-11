Gerrard und Lampard kommen nach Hause

Die beiden entlischen Altstars beenden ihre Engagements in der MLS – Gerüchte um ein Wiedersehen in Schottland wabern bereits

New York/Wien – Steven Gerrard und Frank Lampard scheinen wieder reif für die Insel: Die beiden Routiniers werden ihre Zelte in der Major League Soccer (MLS) wohl abbrechen. Eine Rückkehr nach Hause scheint programmiert.

Während Liverpool-Ikone Gerrard (36) wohl gerne noch ein Jahr als Spieler aktiv bleiben möchte, deutet bei seinem ewigen Rivalen Lampard (38) vieles auf eine Trainerkarriere bei seinem Herzensverein FC Chelsea hin. Aber wer weiß.

I'm coming home — Steven Gerrard (@gerrardnum08) 2. Oktober 2016

35.509 Zuschauer hatten sich am 20. August 2016 im Stadion der Yankees in New York City eingefunden. New York City FC gegen Los Angeles Galaxy hieß die Paarung, Frank Lampard gegen Steven Gerrard. "Sobald der Pfiff ertönt, herrscht 90 Minuten Krieg zwischen uns", Galaxys Gerrard im Vorfeld des Duells. Doch die erwartete Schlacht blieb aus.

Der NYCFC siegte durch ein frühes Tor von David Villa unspektakulär mit 1:0. Es war keine Begegnung, die in die Fußball-Geschichtsbücher eingehen würde, wäre es nicht das wohl letzte direkte Aufeinandertreffen der beiden Altstars gewesen. Denn während zunächst Gerrard am Montag seinen Abschied aus Los Angeles andeutete, verkündete kurz darauf auch Lampard seinen Weggang aus New York.

Immer wieder lassen sich in den Karrieren der beiden Ausnahmekönner solche Parallelen auffinden. Sowohl Gerrard als auch Lampard begannen ihre Profikarrieren in den 1990ern, avancierten anschließend in ihren jeweiligen Klubs – Liverpool und Chelsea – zu Legenden und kämpften im Nationalteam jahrelang um die Position im zentralen Mittelfeld. In Brasilien spielten sie 2014 ihre letzte gemeinsame Weltmeisterschaft, 2015 starteten sie – wieder fast zeitgleich – ihre MLS-Karrieren.

As my time at NYCFC comes to an end I would like to thank so many people for the kindness and support that they have shown me over the last two years. My teammates have been a pleasure to play alongside. The amazing fans have given me incredible support and backing. All the people that work behind the scenes at NYCFC have made it so easy for me to work and settle here. I have very much enjoyed my time, and I am very grateful to have had the opportunity to play for such a great club and in such an incredible city. I leave with many great memories as I embark on the next stage of my career and I’ll be making an announcement very soon. @nycfc Ein von Frank Lampard (@franklampard) gepostetes Foto am 14. Nov 2016 um 6:06 Uhr

Dass Lampard und Gerrard viele Jahre nicht wirklich gut miteinander auskamen, war lange Zeit ein offenes Geheimnis. Doch mit dem Älterwerden wuchs bei beiden auch die Anerkennung für die Leistungen des anderen. Es entwickelte sich ein respektvoller, beinahe freundschaftlicher Umgang.

Wohin es die beiden nun zieht, bleibt abzuwarten. Darf man den Gerüchten Glauben schenken, erwägt Gerrard einen Wechsel zu Celtic Glasgow. Auch ein Platz im Trainerteam beim FC Liverpool, für den Gerrard von 1989 bis 2015 spielte, steht ihm offen.

Lampard wiederum dürfte alsbald ein Angebot Chelseas für eine Stelle an der Seite von Teammanager Antonio Conte ins Haus flattern Auch ein Job als Klub-Botschafter ist denkbar. Doch vielleich sehen sich die beiden ja doch noch einmal auf dem Rasen wieder: Spekulationen um Lampard und den Glasgow Rangers gibt es auch schon. (sid, red 15.11. 2016)