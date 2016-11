Facebook startet Fernsehwerbung in Deutschland

Die Kampagne "Mache Facebook zu deinem Facebook" lässt Nutzer Kritik an der Plattform loswerden

Bald gibt es im deutschen Fernsehen erste Werbeclips für Facebook zu sehen. Das US-Unternehmen hat fünf kurze Videos produziert, die unter der Marketingkampagne "Mach Facebook zu deinem Facebook" laufen. In den Spots sprechen Menschen über ihr persönliches Nutzungsverhalten, wobei viel Kritik an dem sozialen Netzwerk zu Wort kommt. So heißt es etwa, dass "zu viel Blödsinn" auf Facebook gepostet werde oder man "zu viele Freunde" habe.

Privatsphäre-Einstellungen präsentiert

In den Clips wird daraufhin gezeigt, wie man seinen Kritikpunkten durch Änderungen an den individuellen Einstellungen auf Facebook begegnen kann – beispielsweise, indem über die Privatsphäre-Auswahlmöglichkeiten festgelegt wird, dass Kollegen die Fotos vom Fortgehen nicht sehen.

Offenbar reagiert Facebook mit den Videos auf ein negatives Image, das sich vor allem in Bezug auf Datenschutz und Hasspostings manifestiert hat. Wie Meedia berichtet, wird die Fernsehwerbung von Inseraten in Magazinen und Zeitungen begleitet werden. (red, 15.11.2016)