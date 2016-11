ISPA wählte neuen Präsidenten

Harald Kapper tritt Nachfolge von Andreas Koman an – Natalie Segur-Cabanac und Peter Oskar Miller neu im Vorstand

Wechsel an der Spitze des Dachverbands der österreichischen Internetwirtschaft ISPA (Internet Service Providers Austria): Harald Kapper, Gründer und Geschäftsführer des Internet Service Providers kapper.net, wurde zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Andreas Koman von Tele 2 an, der diese Funktion acht Jahre lang erfüllte, wie der Verband heute, Dienstag, mitteilte.

Neue Vorstandsmitglieder

Koman steht dem Verband weiterhin im Vorstand zur Verfügung. Neu in den Vorstand des Branchenverbandes der heimischen Internetserviceprovider gewählt wurden Natalie Segur-Cabanac (Hutchison Drei Austria) und Peter Oskar Miller (HXS). Ebenfalls in dem Gremium vertreten sind Martin Prager (Prager Consult), Christian Panigl (Universität Wien), Georg Chytil (next layer), Kurt Einzinger (Netvisual) und Nikolaus Futter (Compass-Gruppe).

Die ISPA wurde 1997 als eingetragener Verein gegründet und vertritt über 200 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content und Services. 2017 sieht Kapper den Angaben zufolge wesentliche Schwerpunkte in den Bereichen Netzsperren und Urheberrecht. Er will sich mit dem Verband auch im kommenden Jahr "sowohl auf nationaler wie auch auf EU-Ebene intensiv für die Anliegen der österreichischen Internetwirtschaft einsetzen, das Mitgliederservice ausbauen und auch das Vereinsziel – die Förderung des Internets in Österreich – konsequent weiterverfolgen". (APA, 15.11.2016)