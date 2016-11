Opernball-Demo nach jahrelanger Pause wieder angemeldet

Kommunistische Jugend Wien meldet Veranstaltung unter dem Motto "Eat The Rich" an

Wien (APA) – Nach jahrelanger Demopause wird am 23. Februar wieder gegen den Wiener Opernball demonstriert. Die Kommunistische Jugend Wien (KJÖ) hat laut einer Aussendung für den Ball-Tag eine Demonstration unter dem Motto "Eat The Rich" angemeldet. Treffpunkt ist 18.00 Uhr bei der U-Bahnstation Johnstraße.

Die Gründe für die Demo drängen sich laut KJÖ "jeden Tag immer mehr auf: In kaum einem anderen europäischen Land sind der gesellschaftliche Reichtum und das Einkommen so ungleich verteilt und besteuert wie in Österreich. Das reichste eine Prozent der Bevölkerung besitzt über 460 Milliarden Euro – und damit ebenso viel wie die 'untersten' 90 Prozent der ÖsterreicherInnen", hieß es in der Aussendung. Daraus würden Rekordarbeitslosigkeit, stets zunehmender Druck am Arbeitsplatz, in Schulen und Uni, Kürzungen bei sozialen Leistungen und fehlende Mittel für Gesundheitsversorgung, Pensionen oder Bildung resultieren.

"Es wird höchste Zeit"

"Der Opernball steht stellvertretend für all dies. Hier feiern sich die Reichen und ihre Handlanger im Parlament selber ab. Und das in Logen um über 20.000 Euro, während in Österreich über eine Million Menschen arm oder armutsgefährdet sind. Es ist höchste Zeit, wieder in die Offensive für die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu gehen!", sagte KJÖ-Bundesvorsitzender David Lang.

Die Polizei bestätigte die Anmeldung. Gegenwärtig gehen die Organisatoren von rund 500 Teilnehmern aus. (APA, 15.11.2016)