Todesstrafe gegen Ägyptens Ex-Präsidenten Morsi aufgehoben

Berufungsgericht ordnet Neuaustragung des Prozesses um Morsis Flucht aus der Haft im Jahr 2011 an

Kairo – Das oberste ägyptische Berufungsgericht hat am Dienstag die Todesstrafe gegen den islamistischen Ex-Präsidenten Mohammed Morsi aufgehoben. Die Höchstrichter ordneten eine Neuaustragung des Prozesses an, in dem es um Morsis Flucht aus dem Gefängnis im Jahr 2011 ging, die angeblich mit Unterstützung der palästinensischen Hamas und der libanesischen Hisbollah erfolgte.

Nach dem Arabischen Frühling hatte Morsi als Kandidat der islamistischen Muslimbruderschaft die Präsidentenwahl im Juni 2012 gewonnen und wurde damit das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt des Landes. Anfang Juli 2013 wurde er nach Massenprotesten gegen seine autoritäre Herrschaft vom Militär gestürzt.

Morsi sitzt seit seinem Sturz in Haft. Trotz heftiger internationaler Kritik hatte ein Gericht ihn vor eineinhalb Jahren zum Tod verurteilt. (APA, 15.11.2016)