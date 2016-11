Buch mit unbekannten Zeichnungen Van Goghs in Paris vorgestellt

Buchveröffentlichung am Donnerstag zeitgleich in mehreren Ländern

Paris – Der französische Verlag Editions Le Seuil präsentiert am Dienstag in Paris ein bisher unbekanntes Skizzenbuch mit Zeichnungen des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853-1890).

Am Donnerstag soll es dann als Buch mit dem Titel "Vincent van Gogh, der Nebel von Arles, das wiedergefundene Skizzenbuch" zeitgleich in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Japan und den USA erscheinen.

Das 288-seitige Buch enthält dem Verlag zufolge mehr als zehn Zeichnungen, die eindeutig von Van Gogh stammen. Der für die Veröffentlichung zuständige Seuil-Mitarbeiter Bernard Comment hatte vor einigen Monaten gesagt, außer ihm seien nur den Eigentümern und dem Verlagshaus die Existenz des Skizzenbuchs bekannt. Dessen Fund bezeichnete er als "atemraubend, umwerfend".

Der im Alter von 37 Jahren gestorbene Van Gogh malte ab 1888 im südfranzösischen Arles einige seiner berühmtesten Bilder. Das kurz vor seinem Suizid in Auvers-sur-Oise nördlich von Paris entstandene "Porträt von Doktor Gachet" erzielte 1990 in New York einen Auktionsrekord von 82,5 Millionen Dollar. (APA, 15.11.2016)