Flughafen Wien mit deutlichem Passagierplus im Oktober

Um 6,5 Prozent – Auch bei Fracht im Plus

Wien/Schwechat – Der Flughafen Wien hat am Montag auch seine Verkehrszahlen für Oktober vorgelegt. In diesem Monat hat der Airport Wien 2,17 Millionen Passagiere abgefertigt. Das war ein Anstieg um 6,5 Prozent. Zuwächse wurden auf Flügen nach West- und auch Osteuropa, Fernost, Nordamerika, Afrika und in den Nahen und Mittleren Osten gemeldet. Die Frachtsparte legte um 4,8 Prozent zu.

Kumuliert gab es für den Airport Wien in den ersten zehn Monaten einen Zuwachs um 1,7 Prozent auf 19,84 Millionen Passagiere. Rückläufig war aber die Zahl der An- und Abflüge.

Zusammen mit ihren Auslandsbeteiligungen (Flughafen Malta, Flughafen Kosice) kam die Flughafen Wien Gruppe im Monat Oktober auf 2,7 Mio. Passagiere (plus 7,2 Prozent). In den ersten zehn Monaten stieg das Passagieraufkommen in der Gruppe um 2,8 Prozent auf 24,6 Millionen Flugreisende. (APA, 15.11.2016)