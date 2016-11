Pioneers startet 2017 internationale Roadshow

Das Pioneers Festival findet im Juni in Wien statt

2017 wird es, neben dem jährlich stattfindenden Pioneers Festival, weitere fünf industrie-spezifische Treffpunkte in ganz Europa mit dem Fokus auf Mobility, Fintech, Retail, Health sowie Industrie 4.0 geben. Dies teilte Pioneers am Dienstag in einer Aussendung mit. Pioneers startet die internationale Eventreihe im Februar 2017 in München mit Mobility.Pioneers, mit dem Schwerpunkt Mobilität und Transport, und bringt mit Fintech.Pioneers, in Berlin Experten und Startups aus der Finanzwelt zusammen.

Wien im Juni

Im Juni gastieren Startups in Wien, um auf dem Pioneers Festival aufzutreten. Im September geht die europäische Roadshow weiter mit einer Veranstaltung in Paris zum Thema Gesundheitswesen, Experten und Startups der Retail-Industrie treffen sich im Oktober in Stockholm und im Dezember 2017 schließt die Eventreihe mit dem Schwerpunkt Industrie 4.0 in Madrid ab. (red, 15.11. 2016)