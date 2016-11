Österreich und Israel beschließen Kooperation bei Cyber-Abwehr

Doskozil und Lieberman vereinbaren Abkommen über Zusammenarbeit

Österreich und Israel werden künftig auf dem Gebiet der Abwehr von Bedrohungen aus dem Internet zusammenarbeiten. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und sein israelischer Amtskollege Avigdor Lieberman haben am Montag in Tel Aviv vereinbart, innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate ein Abkommen auszuarbeiten, das die Kooperation im Bereich der sogenannten Cyber Security zum Inhalt hat.

"Offensiv angeboten"

Doskozil freute sich am Montagabend vor österreichischen Journalisten über ein "sehr freundschaftliches Gespräch" mit seinem als schwierig bekannten israelischen Gegenüber. Lieberman habe die Zusammenarbeit auf dem Gebiet, auf dem Israel als weltweit führend gilt, "offensiv angeboten".

Der Verteidigungsminister, der sich in Israel auch bei Sicherheitsunternehmen und auf einer Konferenz zum Thema Innere Sicherheit und Schutz gegen digitale Bedrohungen (Homeland & Cyber Security) informiert, registriert, "welchen Vorsprung Israel in diesen Bereichen hat". Konkret soll ein Teil des noch auszuarbeitenden Abkommens in der Schulung österreichischer Cyber-Security-Experten in Israel bestehen. (APA, 15.11. 2016)