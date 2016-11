Deutscher Innenminister verbietet Salafisten-Verein – Mehrere Großrazzien

Gruppierung "Die wahre Religion" richtet sich laut Innenministerium gegen die verfassungsmäßige Ordnung

Am Dienstagmorgen hat das deutsche Innenministerium nach einjährigen Vorbereitungen den islamistischen Verein "Die wahre Religion" des Hasspredigers Ibrahim Abou-Nagie verboten, berichtet "Spiegel Online". Seit 6.30 Uhr durchsuchen hunderte Polizisten mehr als 200 Moscheen, Wohnungen, Büros und Lagerhallen in zehn deutschen Bundesländern. Der Schwerpunkt der Razzien liegt in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Hamburg. Bei den Durchsuchungen gehe es nicht in erster Linie um Festnahmen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Vielmehr soll Vermögen beschlagnahmt und Beweismittel sicher gestellt werden.

Die Organisation "Die wahre Religion" ist durch ihre Koran-Verteil-Aktionen bekannt geworden. Diese Initiativen firmierten unter dem Namen "Lies". Die deutschen Sicherheitsbehörden sehen in der Organisation allerdings eine Gruppierung, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und Gedanken der Völkerverständigung richtet und einen totalitären Anspruch vertritt.

Rekrutierungsbecken für Islamisten

Die Vereinigung befürworte den bewaffneten Dschihad und sei ein Rekrutierungsbecken für dschihadistische Islamisten, zitiert "Spiegel Online" aus der Verbotsverfügung.

Laut Innenministerium sind in ganz Deutschland rund 500 Personen in 60 örtlichen "Lies"-Initiativen dem Verein zuzurechnen.

Abou-Nagie sei für die Etablierung eines Predigernetzwerkes verantwortlich, das mit zahlreichen Aktionen wie Spendengalas oder Ansprachen im Netz die Salafistenszene aufwiegele. Laut Innenministerium haben "Die wahre Religion" rund 2000 Propagandavideos online veröffentlicht.

Bisher sind nach Informationen aus Sicherheitskreisen mindestens 140 "Lies!"-Aktivisten und Unterstützer aus Deutschland nach Syrien und in den Irak gereist, um sich der IS-Terrormiliz anzuschließen.

Verbot des Missbrauchs des Islam

Das Verbot der salafistischen Vereinigung ziele nicht auf die Verbreitung des islamischen Glaubens oder die Verteilung von Koranen oder deren Übersetzungen, hieß es weiter. Verboten werden solle lediglich der Missbrauch des Islam durch Aktivisten, die extremistische Ideologien propagierten oder Terrororganisationen unterstützten. Unter anderem werde jede Betätigung für den Verein, die Teilnahme an Koran-Verteilaktionen von "Lies!" sowie die Verbreitung von Videos im Internet verboten.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beziffert die Zahl radikal-islamistischer Salafisten in Deutschland bis Ende Oktober auf 9200 – Tendenz weiterhin steigend. Das Potenzial islamistisch-terroristischer Personen wird auf etwa 1200 Männer und Frauen geschätzt. Bis Ende vergangenen Monats waren nach Angaben der Sicherheitsbehörden 870 Menschen aus Deutschland in die IS-Kriegsgebiete in Syrien und im Irak ausgereist. Darunter waren etwa 20 Prozent Frauen. (red, APA, 15.11.2016)