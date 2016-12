Quiz: Erkennen Sie das Plattencover?

Das STANDARD-Plattencoverquiz geht in die zweite Runde. Was wissen Sie über Albencover quer durch die Jahrzehnte?

Sie sind hier, weil Sie sich ganz besonders gut mit Musik auskennen und hier und heute Ihr Wissen rund um bekannte Albumcovers testen möchten. Wie bereits beim ersten Quiz dieser Art haben wir für Sie eine schöne Zeitreise quer durch die Genres zusammengestellt, sodass die Erinnerungen an vergangene Zeiten nur so durch die Hirnwindungen schießen werden. Falls nicht, dann seht her, Kinder, so sah früher die Verpackung unserer Musik aus.

Service: Was sind Platten?

Für alle, die nach 1990 geboren sind, auch diesmal unser spezielles Service mit Bildungsauftrag: Seinerzeit gab es Musik auf physischen Tonträgern zu kaufen, ja, auch offline. In den meisten Fällen waren diese physischen Tonträger auch schön verziert und eingepackt in sogenannten bebilderten Covers. Heutzutage ist die Bebilderung für gewöhnlich auf die kleinen Icons neben dem Play-Button geschrumpft.

Testen Sie Ihr Wissen!

Wie auch der persönliche Musikgeschmack, schwankt der Schwierigkeitsgrad mitunter sehr stark. Was dem einen vielleicht noch locker von der Hand geht, stellt andere vor eine unlösbare Aufgabe. Oder anders gesagt: Die meisten von Ihnen werden ihre liebe Mühe mit diesem Quiz haben.

Die Spielregeln sind jedenfalls die gleichen wie beim letzten Mal: Spielen Sie unser Quiz, vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit den anderen Usern und – ganz wichtig – zeigen Sie der Welt Ihr persönliches Lieblingscover! (jnk, 2.12.2016)