FPÖ-Delegation bei Trump-Wahlparty

Vilimsky: "Freundesrunde des gewählten Präsidenten"

Washington – Eine FPÖ-Delegation hat den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei den US-Wahlen in New York an Ort und Stelle gefeiert. Der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, bestätigte am Montag entsprechende Berichte gegenüber der APA. Es sei "eine Freundesrunde des gewählten (US-)Präsidenten" am Wahlabend vor Ort gewesen, sagte Vilimsky.

"Wir sind im Trump Tower gewesen und haben die Wahl dort verfolgt", sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer. Neben Vilimsky und Mayer hätten auch der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek und die Salzburger Landesparteiobfrau Marlene Svazek teilgenommen.

Zu Gesicht bekamen die FPÖ-Politiker Trump allerdings nicht. Sie wären "fast" Trump begegnet, sagte Vilimsky. "Der Secret Service hat kein grünes Licht gegeben." Dies tue der Sache aber keinen Abbruch. Vilimsky sieht "eine Basis für gute Gespräche" mit Trump.

Entgegen einem Bericht des italienischen "Corriere della Sera" war FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nicht Teil der FPÖ-Delegation in New York, wie ein Sprecher Straches gegenüber der APA betonte. (APA, 14.11.2016)