Jetzt geht es los bei Rapid

foto: apa/hochmuth

Dafür ist Philipp Schobesberger wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Flügelspieler hat seit Ende August wegen einer Knorpelabsplitterung im rechten Knie pausieren müssen. Am Donnerstag kann Canadi dann auch die vier Teamspieler begrüßen und die Mannschaft komplett auf die drei kommenden Schlagerspiele gegen Red Bull Salzburg (20.11.), Genk in der Europa League (24.11.) und Sturm Graz (27.11.) vorbereiten. "In dieser Woche haben wir noch mehr Möglichkeiten, weil wir die Tage nur für Trainings und das Kennenlernen zur Verfügung haben", sagte Canadi.