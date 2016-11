Vogelgrippe: Keine Erkrankung auf zweitem Vorarlberger Hühnerhof

Verdacht bestätigte sich nicht – Landesrat Schwärzler: "Für den Betrieb sind das vorgezogene Weihnachten"

Bregenz – Der zweite Verdachtsfall auf Vogelgrippe des Typs H5N8 in einem Hühnerhof in Vorarlberg hat sich definitiv nicht bestätigt. 80 Blut- und Tupferproben hätten Klarheit gebracht, informierte am Montag der zuständige Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP). "Das Ergebnis war negativ", betonte Schwärzler. Die vorläufige Sperre des Betriebs wird aufgehoben.

Hätte sich der Verdacht bestätigt, hätten auf dem Hof in Möggers (Bezirk Bregenz) 3.000 bis 4.000 Tiere getötet und seuchensicher entsorgt werden müssen. Erste am Donnerstag gezogene Proben hatten das Virus angezeigt, das Ergebnis vom Freitag war aber nicht mehr eindeutig. Klarheit brachten nun Proben, die am Sonntag genommen wurden. "Für den Betrieb sind das vorgezogene Weihnachten", sagte Schwärzler. (APA, 14.11.2016)