15-Jährige in Wien geschlagen: Alle Verdächtigen angezeigt

Niederösterreicherin weiterhin im Spital – Video auf Facebook bereits drei Millionen mal angesehen – Bundeskanzler Kern schockiert

Wien – Ein 15-jähriges Mädchen ist vergangene Woche in Wien-Donaustadt von mehreren Gleichaltrigen brutal geschlagen, beschimpft und verhöhnt worden. Die Jugendlichen filmten die Tat, ein Video verbreitete sich auf Facebook. Dieses wurde bis Montag mehr als drei Millionen mal angesehen. Schockiert über eine "Verrohung der Gesellschaft" zeigte sich auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ).

Das Opfer, eine 15-jährige Niederösterreicherin, befand sich am Montag weiterhin im Krankenhaus. Sie hatte einen Kieferbruch erlitten und war operiert worden. Alle Angreifer im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden von der Polizei ausgeforscht und wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.

Nach Attacke in Krankenhaus gebracht

Die Tat wurde vergangenen Mittwoch in der Siebeckstraße in der Donaustadt verübt. Auf dem Video ist die 15-Jährige zu sehen, wie sie ohne Gegenwehr die Attacken der Jugendlichen über sich ergehen lässt. Zuerst wird sie von drei Mädchen heftig geohrfeigt, zum Schluss schlägt der Bursch dem Mädchen mehrmals ins Gesicht. Das Opfer spuckte wiederholt Blut. Nach den Übergriffen ging die 15-Jährige nach Hause. Ihr Stiefvater brachte sie ins Krankenhaus, ihre Schwester erstattete Anzeige.

Laut Polizei kennen sich Opfer und Täter flüchtig, so habe es etwa Überschneidungen mit verschiedenen Freundeskreisen gegeben. Eine der Haupttäterinnen ist bereits amtsbekannt. Die 16-Jährige lebt in einer Sozialeinrichtung für Jugendliche in Niederösterreich. Sie soll am 3. November eine ähnliche Tat begangen haben und eine Gleichaltrige niedergeschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben.

Ein Sozialarbeiter eines Jugendzentrums im Bezirk Tulln hatte die Tat gesehen und die Polizei verständigt, berichtete Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Die 16-Jährige wurde neben Körperverletzung auch wegen Nötigung und gefährlicher Drohung angezeigt.

20.000 Mal kommentiert

Den Übergriff im Bezirksteil Kagran hatten die Jugendlichen selbst gefilmt und untereinander geteilt. Vergangenen Donnerstag wurde das knapp drei Minuten lange Video dann auf Facebook gestellt. Bis zum frühen Montagnachmittag wurde es 30.000 allein auf Facebook mal geteilt und mehr als 20.000 mal kommentiert.

Der männliche Angreifer, ein 16-jähriger Tschetschene, hatte sich am Wochenende selbst der Polizei gestellt. "Ihm wurde der Druck auf Facebook zu groß", schilderte Keiblinger. So hatten Nutzer des sozialen Netzwerks beispielsweise auch die Namen und Telefonnummern der Angreifer in den Kommentaren unter den Videos veröffentlicht.

Hasspostings werden von Polizei dokumentiert

Das Video schockte die Community. Auch zahlreiche Hasspostings und Drohungen gegen die Täter finden sich in den Kommentaren. "Wir sind schockiert von der Gewalt dieser jungen Menschen im Video und wir verstehen die Entrüstung auf Facebook. Aber wir weisen darauf hin, dass man sich jetzt durch Kommentare auf Facebook nicht strafbar machen soll", sagte Keiblinger. Hasspostings werden von der Polizei dokumentiert und der Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Schockiert zeigte sich am Montag auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ). "Eine derartige Verrohung der Gesellschaft dürfen wir nicht akzeptieren. Solche Bilder und Taten, egal von wem begangen, wollen und werden wir in Österreich nicht zulassen. Die Täter werden ihrer Strafe nicht entgehen", postete der Kanzler auf seiner Facebook-Seite. (APA, 14.11.2016)